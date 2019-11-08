Рябков заявил, что США ищут повод для выхода из СНВ-3

Москва, 8 ноября. США игнорируют озабоченность России по поводу ДСНВ и не проясняют планы Вашингтона насчет продления СНВ-3 (действующее соглашение о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанное президентами РФ и США в апреле 2010 года. — Прим. ФАН). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все это выглядит так, что США тянут время, если не сказать ищут повод для того, чтобы избавиться от ДСНВ вслед за ДРСМД», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства на четвертой Московской конференции по нераспространению.

Кроме того, Рябков отметил, что Москва не считает возможным говорить о включении нового оружия России в ДСНВ без пересмотра данного соглашения.

«С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения», — сказал замглавы МИД РФ.

Отметим, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Вашингтон не посылал Москве сигналов о готовности начать обсуждение продления договора, пишет Infox.ru. По словам Пескова, если США продолжат молчать по данному вопросу, наступит период, когда согласование новых документов станет невозможным.