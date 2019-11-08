Россия призвала создать на Ближнем Востоке зону без оружия массового поражения

Москва, 8 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал создать зону без оружия массового поражения на Ближнем Востоке. С таким предложением российский дипломат выступил на конференции по нераспространению в Москве.

Рябков пригласил на конференцию по нераспространению оружия массового поражения в Нью-Йорке все заинтересованные в мире и стабильности на Ближнем Востоке стороны. Встреча пройдет 18-22 ноября. Дипломат рассказал о предложении России, с которым она намерена выступить на этом мероприятии.

«Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки», — констатировал Рябков.

Ранее Рябков обратил внимание, что российская сторона считает важным на текущем этапе сосредоточиться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом он заявил, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон стремится к крупному соглашению в области контроля над вооружениями с Москвой и Пекином. По словам представителя МИД РФ, продление договора — единственный путь, который поможет избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере, передает «Газета.ru».