Москва, 8 ноября. Эксперты Роскачества назвали самые лучшие смартфоны, представленные на рынке. Рейтинг составили специалисты Роскачества совместно с сотрудниками International Consumer Research Testing, результаты исследования появились на официальном сайте организации.

Самые высокие баллы (4,327) набрал iPhone 11 Pro Max. Как уточнили эксперты, новые модели Apple показали лучшие баллы основной камеры смартфона, а также получили высокую оценку за разрешение фронтальной камеры и скорость автофокусировки.

Кроме того, в число лучших попал Samsung Galaxy Fold. В организации рассказали, что робот складывал и раскладывал устройство 37 тысяч раз, и проблем с этим аспектом обнаружено не было.

Кроме того, в рейтинг лучших гаджетов отнесли модель от Xiaomi — Mi 9T Pro. Была особо отмечена производительность процессора. При этом, несмотря на тройную основную камеру, качество фотографий осталось средним.

Ранее был назван топ-10 лучших смартфонов 2019 года. Новые гаджеты были проверены по 231 параметру. Так, лидерами стали Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. Кроме того, в десятку лучших вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятую и вторую строчки соответственно. «Яблочным» iPhone X. S. Max и iPhone XS достались четвертое и седьмое места.

Специалисты отдали Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 шестое, девятое и десятое места. Тщательное внимание в своем исследовании специалисты уделили качеству фото- и видеосъемки, поскольку многие пользователи выбирают новый девайс по этому критерию. Качество фото оценивалось после переноса снимка на компьютер и распечатывания их на одном и том же лазерном принтере.

Также, отмечают в Роскачестве, анализировалось качество прослушивания музыки и звонков, комфорт при использовании и прочность аппаратов.