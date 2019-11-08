Пушилин рассказал, как ДНР ответит на ввод в Петровское полиции Украины

Донецк, 8 ноября. Ввод полиции и Нацгвардии Украины в район села Петровское после вывода из него армейских подразделений повлечет зеркальные меры со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил ее глава Денис Пушилин.

Ранее и.о. посла США на Украине Уильям Тейлор сказал, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны войти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

«Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики... А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым», — говорится в заявлении Пушилина.

Глава ДНР подчеркнул, что рамочное соглашение минской контактной группы не допускает нахождения на участках разведения сил и средств каких-либо вооруженных формирований, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Он также отметил, что заявление американского дипломата говорит о его непрофессиональном и халатном подходе к ситуации и может ввести в заблуждение украинских чиновников.

«К сожалению, мы опять лицом к лицу сталкиваемся с противоречивым и извращенным толкованием рамочного решения со стороны Запада», — констатировал он.

Напомним, в 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в составе представителей ДНР, ЛНР, России, Украины и ОБСЕ в Минске подписала рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Согласно ему, отвод сил в районе города Золотое и села Петровское состоялся в том же году, а в Станице Луганской — в июне 2019 года. Однако в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого и настаивали на восстановлении паритета.

1 октября 2019 года на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в Донбассе с 7 октября, однако Киев заявил о срыве процедуры из-за обстрелов. В последний раз украинская сторона сорвала попытку возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское — Богдановка» уже 4 ноября.

Очередная попытка разведения сил в Донбассе (в районе села Петровское) теперь запланирована на 9 ноября. Глава ДНР 7 ноября подтвердил готовность к этому процессу со стороны республики.

Конфликт на Украине продолжается с 2014 года, он начался после государственного переворота в Киеве. Когда к власти пришло новое руководство, Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться ему, объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ на это Киев развернул против республик Донбасса военную операцию.