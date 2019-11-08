Зеленский признался, что понемногу забывает русский язык

Киев, 8 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что постепенно совершенствует уровень знания украинского языка и при этом начинает забывать русский. Об этом он заявил в передаче «Откровенно с президентом», выходящей на его YouTube-канале.

В рамках цикла программ шестой глава государства, как правило, ведет автомобиль по улицам Киева и рассуждает на разные темы, делится своими мыслями. Причем делает это на украинском языке.

Зеленский на очередной съемке отметил, что уровень владения украинским языком, на его взгляд, постепенно растет. Однако, по словам президента, он по-прежнему иногда ошибается с постановкой ударений и неправильно произносит некоторые слова, пишут «Известия».

«Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь», — передает слова Зеленского KP.Ru.

Украинский президент обратил внимание, что понемногу забывает русский язык, на котором в основном говорил до вступления на высший административный пост страны, пишет «Газета.ru». Зеленский добавил, что ему приходится иногда уточнять у собеседника, как то или иное украинское слово сказать по-русски.

Напомним, перед уходом экс-глава Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни.

Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине русскоговорящее население подвергается грубой дискриминации по языковому признаку.

Ранее Зеленский рассказал о том, как тяжело ему приходится на новом посту. По словам главы государства, в конце дня чувствует себя «не человеком, а организмом». Президентство — «очень сложная профессия», которая «отнимает все силы, время и иногда желание», пожаловался он.