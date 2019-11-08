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Неизвестные напали на отделение Сбербанка в Волгограде

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Неизвестные напали на отделение Сбербанка в Волгограде

Волгоград, 8 ноября. В Волгограде совершено нападение на отделение Сбербанка. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Неизвестные напали на офис Сбербанка, расположенный по улице 8-й Воздушной армии.

В здании банка выбиты стекла. На месте инцидента обнаружили два баллона с газом, от которых тянулись шланги к банкомату.

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов одновременно в четырех регионах России задержали группу мошенников, которые обманули свыше тысячи человек при оформлении кредитов. Во время обысков у задержанных изъяли липовые бланки, штампы, печати, мобильные телефоны, SIM-карты, оргтехнику, которые станут вещественными доказательствами в уголовном производстве.

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