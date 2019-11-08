Мать и четверо сыновей погибли при пожаре в Самарской области

Узморье, 8 ноября. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области. Фото с места ЧП оказались в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Установлено, что в доме была закрыта заслонка печи.

В результате все, кто находился в помещении — 36-летняя мать и четверо ее сыновей 2004, 2005, 2010 и 2017 годов рождения, погибли.

Возгорание произошло в доме №12 по улице Луначарского в селе Узморье. Сигнал о пожаре поступил в 6.30.