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Мать и четверо сыновей погибли при пожаре в Самарской области

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Мать и четверо сыновей погибли при пожаре в Самарской областиУзморье, 8 ноября. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области. Фото с места ЧП оказались в распоряжении Федерального агентства новостей. 

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Установлено, что в доме была закрыта заслонка печи.

В результате все, кто находился в помещении — 36-летняя мать и четверо ее сыновей 2004, 2005, 2010 и 2017 годов рождения, погибли. 

Возгорание произошло в доме №12 по улице Луначарского в селе Узморье. Сигнал о пожаре поступил в 6.30.

Мать и четверо сыновей погибли при пожаре в Самарской области

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Источник: Федеральное агентство новостей
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