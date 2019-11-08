СК задержал жительниц Дагестана, собравших более 10 млн рублей для террористов ИГ

Махачкала, 8 ноября. Правоохранители задержали двух жительниц Дагестана, которых подозревают в сборе денег для террористов из радикальной группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как установило следствие, 24-летняя и 33-летняя женщины в 2018 году через Сеть познакомились с находящимся в международном розыске членом радикальной группировки. Еще в 2015 году мужчина уехал в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях. Подозреваемые поддержали его радикальные взгляды и согласились помочь в переводе денег. Женщины перечислили со своих банковских карт 239 тысяч и 151 тысячу рублей, осознавая, что средства пойдут на нужды террористов, находящихся в Сирии.

В ходе обысков в домах жительниц Дагестана были обнаружены банковские карты, с которых переводили деньги, а также технические средства передачи информации и важные для следствия документы. В СК отметили, что с 2018 года в общей сумме подозреваемые перечислили на счета террористов ИГИЛ свыше 10 миллионов рублей. Преступления удалось выявить в результате совместной работы следователей СК с подразделениями ФСБ России, подразделений МВД России и Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Жительниц Дагестана задержали в рамках уголовного дела по статье об «Организации финансирования терроризма». Следователи продолжают собирать доказательства вины подозреваемых.

Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность организации, которая под видом благотворительности собирала в России деньги для финансирования ИГИЛ, сообщает телеканал «360». Преступную схему организовали брат и сестра, которым удалось собрать свыше шести миллионов рублей для террористов, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.