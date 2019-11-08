Друг Мамаева и Кокорина вышел на свободу из колонии

Клинцы, 8 ноября. Александр Протасовицкий, осужденный за драки в Москве вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, вышел на свободу из колонии в Брянской области.

Освобожденного друга спортсменов встречали у исправительного учреждения родители и представители СМИ. С журналистами семья общаться не стала, лишь отец кратко ответил на несколько вопросов.

«Благодарю всех за поддержку», — сказал Протасовицкий, садясь во внедорожник.

Приятель Кокорина и Мамаева отбывал наказание в исправительной колонии № 6 в городе Клинцы. В октябре местный городской суд отказал защите Протасовицкого в удовлетворении ходатайства о его условно-досрочном освобождении, передают «Известия».

Кокорин, Мамаев и их друзья в октябре прошлого года устроили несколько драк в Москве, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По решению Пресненского суда Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы, передает «Газета.ru». После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение, суд удовлетворил прошение. Как пишет Infox.ru, в сентябре они вышли на свободу.

Ранее Мамаев признался, что после выхода из колонии многие знакомые изменили к нему отношение, благодаря чему он понял значение слова «друг».