ФРГ и Франция не готовы урегулировать конфликт в Донбассе

В субботу, 8 ноября в полдень в Донбассе должно начаться разведение войск ВСУ и повстанцев ЛДНР. По крайней мере, это твердо обещали в украинском штабе Операции объединенных сил. Впрочем, как считают киевские эксперты, даже если разведение сил и средств произойдет, то в «серой зоне» все равно будут действовать снайперы, и люди с обеих сторон продолжат погибать. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как заявил штаб ООС, украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки в Донбассе в пятницу, 8 ноября.

«Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины), и сегодня мы уведомили ОБСЕ через министерство иностранных дел, что мы готовы. От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану», — сообщил руководитель пресс-центра Операции объединенных сил Андрей Агеев.

Напомним, изначально президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от «линии соприкосновения» в Донбассе, в районе Петровского, должно было начаться 4 ноября. Затем дату разведения войск пересмотрели якобы из-за обстрелов, случившихся 30 октября. Процесс разведения сил в Донбассе начался после договоренности, достигнутой 1 октября во время трехсторонних переговоров в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины. Согласно этим соглашениям, ВСУ и силы повстанцев должны отойти с занимаемых ими позиций на трех участках: Станица Луганская, Петровское и Золотое.

В Станице Луганской и Золотом процесс разведения войск уже состоялся, вызвав массовые протесты украинских националистов и «ветеранов АТО». Они якобы опасаются, что повстанцы «займут оставленные украинскими военными позиции и причинят вред местному населению». Полтора десятка таких радикалов даже приехали в Золотое со своим оружием, где заняли дом на окраине и пытались диктовать свои условия руководству страны. В итоге разведение все равно состоялось, а оружие у радикалов забрали.

Впрочем, на этот раз многое свидетельствует о том, что разведение войск состоится без помех. Во-первых, в зону разведения сил на 8 ноября пригласили большую группу украинских журналистов. Во-вторых, специальный брифинг для них по поводу порядка разведения сил в 9 утра в городке Часов Яр дал сам командующий ООС Владимир Кравченко. В-третьих, разведение сил официально поддержал глава МВД Украины Арсен Аваков – он написал в Twitter, что разведение начнется в 12.00 «при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций». По мнению политологов, именно Аваков курирует основные группы радикалов и «ветеранов АТО», которые пытались организовать «Штайнмайер-Майдан» для Зеленского и саботировали разведение войск в Золотом.

Как сообщил ФАН киевский политолог и социолог, директор Центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко, успешно закончить разведение войск возможно в случае, если заниматься этим будут только военные, а не политики и «ветераны АТО».

«Если командование ВСУ под чутким контролем президента возьмет в свои руки все этапы разведения сил и средств, то тогда успех этой операции практически гарантирован, — сообщил глава «Украинского барометра». – «Если же на «линию соприкосновения» продолжат приезжать какие-то отставные военные, да еще со своим оружием, и как-то спекулировать на этой теме, то в этом случае операция может провалиться».

По мнению Небоженко, Украина обязательно должна выполнить предписанные ей пункты Минских соглашений.

«Стороны, безусловно, должны соблюдать режим прекращения огня, и произвести обмен пленными по принципу «всех на всех». А также развести войска сначала в трех согласованных точках, а впоследствии – и по всей линии фронта. Однако в последние недели мы наблюдаем в этом процессе слишком много политики, — заявил киевский социолог ФАН.

На вопрос, может ли начало разведения войск в Петровском вызвать новую волну агрессии со стороны националистов и «ветеранов АТО», Небоженко сообщил, что это вполне возможно.

«Недовольство патриотической части общества может быть вызвано тем, что руководство повстанцев уже направило в «серую зону» большое количество снайперов, от пуль которых ежедневно гибнут украинские военные. Они наверняка займут самые выгодные позиции в «серой зоне», и для украинской армии это может иметь самые печальные последствия».

По мнению социолога Небоженко, «война снайперов» на линии соприкосновения — это новый и довольно неожиданный фактор, возникший в процессе урегулирования конфликта.

«Вопрос о необходимости разведения войск поднимался давно, и тогда подразумевалось, что после него в Донбассе перестанут гибнуть люди», — указывает политолог. — «Однако работа снайперов с обеих сторон конфликта показывает, что, скорее всего, люди по обе стороны фронта будут гибнуть и дальше. Из-за этого украинская общественность будет воспринимать сам факт разведения войск как огромную ошибку. И представители радикалов с удовольствием поднимут по этому поводу хай».

Также ФАН поинтересовался у эксперта, каковы шансы на проведение до конца года «нормандского саммита» в случае, если разведение сил и средств в Донбассе будет успешно завершено.

«На мой взгляд, две эти вещи не связаны. Это в чистом виде иллюзия Киева, что разведение войск как-то связано с саммитом четырех президентов», — заявил аналитик. — «Ни Франция, ни Германия сегодня не готовы вносить какой-то существенный вклад в процесс примирения сторон. Да, они просят Россию, Украину и представителей повстанцев самим разрешить конфликт, но что-то реально делать для этого не готовы».

По мнению Небоженко, в идеале ФРГ и Франция могли бы ввести своих военных в Донбасс, и поставить их между конфликтующими сторонами.