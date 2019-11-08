Синоптики ожидают аномально теплую зиму в Центральной России

Москва, 8 ноября. Зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений, сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

5 ноября температура воздуха в Москве составила 10,9 градусов тепла, отмечает НСН. По словам Тишковца, весь ноябрь будет таким же теплым.

Синоптик добавил, что 2019 год оказался аномально теплым, такой же теплой будет предстоящая зима. температура воздуха будет на 5-6 градусов отличаться от нормы, пишет «Взгляд».

Специалист добавил, что на несколько дней в Центральную Россию будут вторгаться морозы. Но затем их сменит очередное потепление, отмечает «Царьград».

Ожидаются дожди, мокрый снег, который будет периодически таять. Тишковец добавил, что из-за такого температурного режима многие россияне могут болеть, риск заболевания ОРВИ увеличивается.