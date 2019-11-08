Пушков считает, что Макрон словами о «смерти мозга» вынес НАТО суровый вердикт

Москва, 8 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон своими словами о «смерти мозга» НАТО ясно дал понять, что Россия не является главной проблемой Альянса. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее французский лидер заявил, что военно-политический блок, на его взгляд, полностью утратил внутреннюю координацию. Он считает немыслимым, что Россию Североатлантический альянс называет «первоначальным врагом» даже после прекращения действия Варшавского договора.

Как отметил Пушков, Макрон вынес НАТО суровый вердикт. Пока генсек Альянса Йенс Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в военно-политическом блоке полнейший разлад вокруг действий Турции, считает сенатор.

«Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль», — написал он в микроблоге Twitter.

Макрон вынес НАТО суровый вердикт - «смерть мозга». Пока Столтенберг настаивает на «твердости в отношении России», у него в организации полнейший разлад вокруг действий Турции. Макрон ясно дал понять: не Россия является главной проблемой НАТО. Верно: это надуманная головная боль. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 ноября 2019 г.

Руководство НАТО с 2014 года начало активно усиливать рубежи Восточной Европы и приближать свои базы к российским границам. Свои действия Альянс объясняет необходимостью защиты от якобы «российской агрессии», не приводя при этом фактов и доказательств.

Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО всего лишь прикрывается мнимой «угрозой со стороны Москвы» как предлогом для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет. Именно натовские базы, размещенные вблизи российских границ, представляют угрозу для РФ, а не наоборот, отмечали российские власти.

Как отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказывание Макрона о НАТО абсолютно правдиво и отражает суть ситуации, пишет «Газета.ru». Дипломат назвала слова французского лидера «золотыми» и четко определяющими нынешнее состояние Альянса, передают «Известия».

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление Макрона, призвал извлечь урок из этого «медицинского факта» о «смерти мозга» НАТО. По его мнению, противостояние, по крайней мере на европейском континенте, должно не обрести какие-то новые формы, а вообще сойти на нет.