Франция пригласит российских специалистов участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Москва, 8 ноября. Франция намерена пригласить российских специалистов участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), в котором произошел крупный пожар в апреле 2019 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, в Париже подтвердили, что в ближайшее время пришлют официальное приглашение. Швыдкой рассказал, что переговоры по данному вопросу велись с момента происшествия, причем Россия сама предложила Франции помощь в восстановлении Нотр-Дама. По словам спецпредставителя, решение Парижа пригласить специалистов из РФ говорит о признании достоинств российской науки, передает телеканал «360».

Напомним, собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Из-за пожара обрушился главный шпиль Нотр-Дама, также огонь повредил несущие конструкции и уничтожил большую часть кровли, пишет Infox.ru. Реликвии и произведения искусства, хранившиеся в соборе, уцелели. По предварительной версии, причиной пожара стали реставрационные работы.

После происшествия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам-де-Пари восстановят в течение пяти лет, сообщает «Царьград». Некоторые эксперты скептично отнеслись к таким срокам. Например, глава французского Объединения фирм по реставрации исторических строений (GMH) Фредерик Летоффе заявил, что на полное восстановление собора Парижской Богоматери может уйти от 10 до 15 лет.