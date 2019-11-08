Чехова порадовала поклонников снимками в кружевном белье

Москва, 8 ноября. Телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников фотографиями в кружевном нижнем белье. Смелыми снимками она поделилась в своем Instagram.

Известная своими формами артистка улетела на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и решила опубликовать на фоне местных зеленых пейзажей соблазнительные фото.

«Я абсолютно согласна с француженками: на женщине может быть надето все, что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее белье! И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?…» — написала звезда свои рассуждения.

Этот текст сопроводила «карусель» из семи фото, на которых Чехова предстала в разных позах в ванной в комплекте нюдового цвета белья с кружевом.

Пользователи Instagram высоко оценили серию снимков, поставив ей почти 41 тыс. отметок «нравится».

Многие подписчицы звезды в комментариях согласились с ней в том, что красивое белье дает женщине ощущение сексуальности и повышает ее самооценку. Мужчины в свою очередь отметили красоту актрисы.

«Я влюбился в женщину. Не знаю, кто вы и сколько вам лет только. Может, кто скажет», — поинтересовался mishar.malay «Уууухххх», — написал 999_zhanik. «Шикарные фото! Почаще бы рекламу красивого белья, в сочетании с прекрасной девушкой — это двойной выброс так нужных нам эндорфинов», — поделился nick_panevin.

Нашлись и те, кому снимки не понравились. Так, например, один мужчина заявил, что «в таком белье зажигают только бабки», видимо, подразумевая ретро-модель низа комплекта белья с высокой талией. А одна из подписчиц выразила мнение, что фото пошлые, и публикуя их, Чехова стремится доказать своему бывшему, что он зря ее бросил.

Ранее Чехова вошла в топ-10 самых сексуальных представительниц российского шоу-бизнеса, которые даже после рождения детей продолжают радовать своих подписчиков в Instagram «горячими фотографиями». В этом рейтинге телеведущая с пышными формами, которая стала секс-символом России после выхода передачи «Секс с Анфисой Чеховой», заняла шестое место.