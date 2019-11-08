ВКС РФ будут ежедневно патрулировать север Сирии

Дамаск, 8 ноября. Патрулирование провинций на севере Сирии будет осуществляться Воздушно-космическими силами (ВКС) России ежедневно. Об этом рассказал летчик Дмитрий Иванов.

«Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики», — сказал он.

Иванов уточнил, что патрулирование ведется по нескольким маршрутам группами вертолетов на высоте 50-60 метров. Летчик ВКС РФ добавил, что перед воздушным патрулем поставлена задача обеспечить безопасность в обозначенной зоне и сопровождать колонны военной полиции, передает «Царьград».

Напомним, 22 октября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, на основе которого строится политика двух стран по урегулированию ситуации в Сирии и курдским бандам, сотрудничающим с ИГ1 (запрещена в РФ). Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по маршруту: аэродром «Квайрес», населенный пункт Айн-Исса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.