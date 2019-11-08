Москва, 8 ноября. В случае прекращения транзита российского газа Украину ожидают энергетический коллапс и «холодные» бунты. Об этом в Facebook рассказал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. По его словам, Киеву не удастся удержать энергетический баланс.

«Хотя бы на среднем уровне. Будут веерные отключения электроэнергии», — спрогнозировал политик.

Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс. Журавко уточнил, что на Украине уже начались проблемы с отоплением. Он указал на мнение чиновников с Западной Украины, которые считают, что «скоро начнутся холодные бунты, будут перекрывать дороги, выходить в городах на майданы». По мнению бывшего депутата, Европа ничем не поможет Украине в вопросах поставки газа.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская государственная компания «Нафтогаз» судится с «Газпромом». Украинская сторона требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если условия поставок топлива будут экономически обоснованны. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно отмечал, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

При этом с 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.