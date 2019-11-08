Токаев поделился приятными впечатлениями от Омска

Омск, 8 ноября. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился приятными впечатлениями от поездки в Омск. О том, что ему понравился город, Токаев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает пресс-служба Кремля.

«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск. Успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь. Поэтому я очень рад быть в этом городе», — отметил президент Казахстана.

Токаев выразил признательность российскому правительству и всем жителям Омска за гостеприимство. Кроме того, казахстанский лидер обратил внимание, что в городе была проведена значительная подготовка, передает телеканал «360».

Напомним, встреча Путина и Токаева состоялась 7 ноября. Президенты приняли участие в пленарном заседании «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» и посетили выставку «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», пишет «ФедералПресс».

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили проблемы, которые возникают на пропускных пунктах российско-казахстанской границы. Путин и Токаев поддержали программу развития этих пунктов. Первый этап модернизации займет 3–4 года, сообщает «Царьград».