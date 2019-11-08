Москва, 8 ноября. Воровство США сирийской нефти может привести к боевым столкновениям между армиями двух стран, в результате чего начнется полномасштабная война. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее в Госдепе США заявили, что ресурсы на севере Сирии, которую оккупировали американцы и подконтрольные им курдские радикалы, сотрудничающие с ИГ1 (запрещена в РФ), добывается в «интересах местных общин». В ведомстве указали также, что не получали указаний от администрации американского президента Дональда Трампа что-либо делать с нефтяными полями в Сирии.

Примечательно, что на днях глава Белого дома не исключил, что в Заевфратье могут прийти крупные компании из США, которые продолжат воровать нефть у сирийских граждан.

Баранец, комментируя произошедшее, подчеркнул, что решение Трампа показывает «грабительское нутро американского империализма». Он указал, что сирийский президент Башар Асад, его правительство и армия никогда не согласятся с контролем нефтяных вышек Вашингтоном. По его мнению, они смогут количеством «задушить американскую погань».

«Когда Трамп поймет, что он проигрывает, он призовет на помощь коалицию, а это значит, что и Англия — первый прихвостень США, и Германия, возможно, и Франция снова будут помогать американцам грабить Сирию», — не исключил эксперт в разговоре с New Inform.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Причем делается это все при помощи американских сил. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна и осуществляется в обход всех американских санкций.

1 Организация запрещена на территории РФ.