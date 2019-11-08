Вашингтон, 8 ноября. Американская компания Facebook запустила специальную программу по защите аккаунтов политиков и партий от хакеров и иного вмешательства, чтобы оградить от постороннего влияния президентские выборы в США в 2020 году. Об этом говорится в заявлении корпорации.

«Сегодня мы запускаем Facebook Protect для дальнейшей защиты учетных записей выборных должностных лиц, кандидатов, их сотрудников и других лиц, которые могут быть особенно уязвимы для атак хакеров и зарубежных противников. Как мы видели на прошлых выборах, они могут быть объектами злонамеренной деятельности», — объявили в Facebook.

Чтобы участвовать в программе, пользователям Facebook и Instagram необходимо в ней зарегистрироваться. Новая, более защищенная программа предусматривает расширенную аутентификацию (двухфакторную) и контроль за учетными записями пользователей на предмет взлома.

В компании объяснили, что в случае обнаружения атаки на один из аккаунтов смогут проверить и защитить остальные учетные записи, связанные с той же организацией, если они зарегистрированы в программе.

Кроме того, Facebook расширяет требования к аккаунтам, в том числе по части раскрытия данных о том, кто или что стоит за той или иной учетной записью. Для аккаунтов организаций при удовлетворении всех условий будет применяться указание «Подтвержденный владелец страницы».

С декабря на страницах государственных СМИ в соцсети будут размещаться специальные лейблы. В компании намерены усилить борьбу с тиражированием дезинформации, и поэтому в ближайшем будущем контент, который на платформах Facebook и Instagram был оценен как ложный или частично ложный, будет маркироваться особым образом. Отмечается, что это коснется и Stories в Instagram.

Как уточняют в компании, о блокировании такого контента речи пока не идет. Проверять подлинность информации будут некие «сторонние и независимые организации, проверяющие факты». Однако, что это будут за организации — непонятно.

В октябре, глава Facebook Марк Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, якобы «компания зафиксировала», что Россия, Китай и Иран «предпринимают попытки вмешательства в американские президентские выборы», которые должны пройти в 2020 году.

Ранее с аналогичным утверждением выступали представители разведки и администрации Соединенных Штатов, которые инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Тогда Facebook и ряд других западных Интернет-компаний подвергались критике за недостаточные меры по предотвращению такого вмешательства через свои сети. После выборов 2016 года в Америке было проведено целое расследование, в ходе которого в Вашингтоне пытались найти так называемый «русский след».

Однако 18 апреля спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о «вмешательстве» России в выборы 2016 года, в котором был вынужден признать, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. Участие России в отдельных процессах против американских политиков, адвокатов, политтехнологов и чиновников не просто не прослеживалось, а совершенно отсутствовало. Стоит заметить, что провальное «расследование» США фактически оплатили американские налогоплательщики, которым оно обошлось в более чем 30 млн долларов.

Москва отвергла все обвинения США в попытках повлиять на ход местных выборов и, более того, зафиксировала реальные факты вмешательства Запада в голосование в России. Американская сторона действительно была уличена во вмешательстве в российские выборы. Мониторинг средств массовой информации 8 сентября, который проводил Роскомнадзор,выявил факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы, хотя это было запрещено законом, и компании были об этом несколько раз предупреждены.