Киев, 8 ноября. Позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является «экономическим геноцидом», заявил заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка.

По его словам, Киев будет говорить об этой проблеме до тех пор, пока она не будет решена. Киев обвинил Польшу в «экономическом геноциде».

«Я считаю, что позиция Польши — на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом», — подчеркнул политик.

Как пишет издание «Укринформ», Качка уточнил, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда экономическим отношениям Украины с Европейским Союзом».

Украинская экономика находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Люди из страны выезжают достаточно активно, и пока еще пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать...» — заявил он, отвечая на вопрос о том, насколько еще «хватит» резервов украинской экономики.

Когда мигранты окончательно укрепятся за рубежом, а также перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в страну деньги, то станет достаточно сложно поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек, отмечает Саливон.

Одним из главных условий стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.

«Пока нас будут поддерживать на игле какой-то, пока нам будут реструктуризировать долги, страна будет как-то справляться. Если новая команда (президента Владимира Зеленского. – Прим. ред.) начнет, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверно, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», — сказал Саливон.

Описанные тенденции можно было предсказать в 2014 году, когда была свергнута предыдущая власть, считает политолог и экономист Александр Дудчак.