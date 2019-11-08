Росстат впервые назвал количество россиян, ведущих здоровый образ жизни

Москва, 8 ноября. Росстат подсчитал число россиян, придерживающихся здорового образа жизни (ЗОЖ). Эта статистика публикуется впервые.

Специалисты Росстата выяснили, что в 2019 году здоровый образ жизни вели 12% россиян. Как отмечают эксперты, это каждый восьмой житель РФ. В категорию придерживающихся ЗОЖ попали россияне, которые не курят, ежедневно употребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов и не более 5 граммов соли, а также регулярно занимаются спортом (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю). Кроме того, критерии Росстата ограничивают употребление спиртных напитков — к группе ведущих здоровый образ жизни можно отнести мужчин, выпивающих не более 168 граммов чистого спирта в неделю. Для женщин эта норма составила 84 грамма, сообщает «Царьград».

Среди регионов РФ лидером по доле жителей, придерживающихся ЗОЖ, стала Ингушетия — здесь здоровый образ жизни ведут 48,8% граждан. На втором месте оказался Крым с показателем 29,2%, на третьем — Адыгея (28,8%). Также в топ-5 регионов, лидирующих по количеству жителей, ведущих ЗОЖ, вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%), передает «ФедералПресс». Среди москвичей здорового образа жизни придерживаются 8,8%, а среди жителей Петербурга — 6,8%.

Последнее место по доле граждан, ведущих ЗОЖ, занял Чукотский автономный округ с показателем 0,4%. Кроме того, в нижней части списка оказались Тыва (1,1%), Ненецкий автономный округ (2,1%), а также Хабаровский (2,2%) и Забайкальский (3,3%) края, пишет НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что россияне стали больше заниматься спортом и реже употреблять алкоголь. По словам главы государства, это привело к росту продолжительности жизни в нашей стране.