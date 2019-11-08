Стартовала продажа билетов на поезда в Крым. События дня. ФАН-ТВ

Бундестаг не принял поправки к газовой директиве ЕС Немецкий парламент не принял закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС. «За» проголосовали 133 депутата, но необходима поддержка 355 человек. Голосование прошло в ночь на пятницу. Закон позволит защитить газопровод «Северный поток — 2» от нападок Украины, который всеми способами пытается сорвать его строительство. Накануне Киев даже стал угрожать Германии судом, если республика внесет свои изменения. Утром 8 ноября состоится новое заседание Бундестага. Возможно, этот вопрос вновь поднимется.

Украинские силовики обстреляли район Петровского Украинские силовики продолжают провокации в Донбассе. На этот раз они обстреляли район Петровского. Это участок, где сегодня должно было состояться разведение сил. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики. Как отметили в ДНР, украинская армия применила стрелковое оружие. Это уже не первый срыв договоренностей. 4 ноября ополченцы ДНР запустили в небо белую ракету, как сигнал готовности, но ответа от Киева не последовало. Аналогичная ситуация наблюдалась и в городе Золотое. Похоже, силовики даже и не собираются идти на мир. Президент Украины Владимир Зеленский уже пытался решить вопрос разведения сил в Донбассе, но националисты не услышали его призывов.

Видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске Видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске появилось в Интернете. По кадрам можно понять, что пламя распространилось мгновенно. Рабочие даже не успели отбежать. ЧП произошло накануне. Хлопок прозвучал в тот момент, когда рядом с одним из резервуаров на нефтебазе проводились сварочные работы. Пожар охватил 200 квадратных метров. Пострадали шесть человек. Сейчас они находятся в реанимации с сильными ожогами. Следователи выясняют причины произошедшего.