Джабаров объяснил, как Россия вернет статус сверхдержавы

Россия в состоянии вернуть себе величие и статус сверхдержавы, набрав экономическую мощь, уверен первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, оценив названные президентом Франции Эммануэлем Макроном варианты развития РФ.

У России есть три сценария развития, заявил президент Франции Макрон. Один из сценариев, по мнению французского лидера, предусматривает выстраивание новой сбалансированной модели отношений с Европой.

В интервью журналу The Economist первым сценарием Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Тем не менее сделать это будет сложно из-за недостатка экономической мощи и численности населения, полагает он.

Вторым сценарием развития для России глава государства назвал «евразийскую модель». При этом варианте сложности могут возникнуть из-за того, что в этом регионе уже есть доминирующая страна — КНР.

Последний вариант предполагает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Лидер Франции заметил, что сегодня РФ считает Евросоюз вассалом США. Это объясняется тем, что Североатлантический альянс приближается к российским границам. Однако, по мнению Макрона, в будущем эта позиция может быть пересмотрена.

Как утверждает Владимир Джабаров, масштабы личности президента Франции Макрона недостаточны, чтобы делать такие глобальные выводы.

«Однако если оценивать его высказывание, то можно сказать, что Россия — та страна, которая в состоянии вернуть себе величие и статус сверхдержавы, набрав необходимую экономическую мощь. Более того, нам нужно рассчитывать на свои силы. Мы прошли большие испытания. Я думаю, что русскому народу присуще всегда преодолевать любую проблему, и поэтому мы надеемся только на себя», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сенатор согласился с мнением Макрона, что Европа уже давно является экономическим и политическим вассалом США. По его словам, ни одно решение без одобрения со стороны США Евросоюз принять не может.

«Можно вспомнить, как вводились антироссийские санкции. Американцы говорили раз, а европейцы говорили тут же два. При этом мгновенно принимались аналогичные санкции со стороны Европы. Что касается оборонной составляющей, то европейцы обеспечить безопасность себе без американцев не могут. Поэтому они потеряли значительную часть своей политической независимости», — сообщил собеседник ФАН.

С Китаем у России развиваются равноправные отношения, поясняет Джабаров. Как он отмечает, «в чем то мы необходимы Китаю».

«При этом Евразийский вариант тоже имеет большие перспективы», — добавил сенатор. – «Но самое главное, что Россия не пытается доминировать в мире, а хочет равных условий для себя».

Ранее большой общественный резонанс вызвало другое заявление Макрона в интервью The Economist: по его словам, НАТО переживает «смерть мозга».

Комментируя его заявление, канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнула, что Макрон выбрал резкие слова, и она не разделяет его точку зрения. Глава правительства ФРГ согласилась, что Европа должна брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности, но указала, что трансатлантическое партнерство — неотъемлемая часть сотрудничества в рамках альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова наоборот считает, что высказывание о «смерти мозга» НАТО абсолютно правдиво и отражает суть ситуации. Захарова вспомнила, что Европа всегда была местом «бесконечных локальных войн» и точкой «экспорта идеологии», и сегодня во многом именно она стала причиной мирового кризиса идентичности и развития.