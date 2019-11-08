Курдские боевики должны покинуть зону безопасности в Сирии, чтобы не провоцировать Турцию

Москва, 8 ноября. Вооруженные бандформирования курдов должны покинуть зону безопасности на северо-востоке Сирии, чтобы не провоцировать Турцию. Соответствующее заявление сделал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские боевики нарушили обязательства и не отвели силы от сирийско-турецкой границы. Эрдоган напомнил, что в рамках меморандума, заключенного между Анкарой и Москвой, курдским террористам давалось 150 часов на отвод вооруженных формирований. Кроме того, президент Турции подчеркнул, что радикально настроенные курды продолжают атаковать протурецкие силы на территории Сирии.

По мнению Коротченко, курдским боевикам стоит включить инстинкт самосохранения и покинуть 30-километровую зону безопасности, чтобы не спровоцировать Анкару на возобновление антитеррористической операции.

«Курды не выстоят против турецкой «военной машины», которая гораздо больше эффективна и оснащена современным оружием. Надо выходить из 30-километровой зоны, в противном случае это приведет к уничтожению курдских отрядов. В этом плане другой альтернативы не существует», — подчеркнул эксперт.

Также Коротченко напомнил, что Россия на политическом уровне содействует отводу бандформирований курдов. По его словам, все стороны заинтересованы, чтобы договоренности в рамках меморандума были выполнены. Кроме того, эксперт отметил, что курдским сепаратистам следует не просто отойти из зоны безопасности, но и интегрироваться в единую Сирию, особенно после заявок на автономию.

«Не надо было ложиться под американцев. Теперь реалии таковы, что курдам предстоит жить в сфере, где руководить будет Башар Асад, никакой автономии не будет, это не иракский вариант», — констатировал Коротченко в беседе с New Inform.

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских радикалов, на северо-востоке Сирии, сообщает Infox.ru. Турция ставила своей целью обезопасить рубежи от террористов, пишет НСН. Отметим, что курдские радикалы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). На деле бандформирования курдов притесняли проживающих на северо-востоке Сирии арабов-суннитов и включали боевиков ИГ1 в свои ряды, создав таким образом спящие террористические ячейки.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели переговоры в Сочи. По итогам встречи был подписан меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод вооруженных формирований курдских террористов, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.