Вооруженные люди «захватили» студию украинского телеканала

Киев, 8 ноября. В студию украинского телеканала «Прямой» вторглись вооруженные люди в масках. Постановочный захват произошел во время съемок передачи.

Вооруженные люди успешно сымитировали захват студии «Прямого», в ходе которого они будто бы выстрелили в ведущего. Из-за этого гости шоу пришли в ужас. Некоторые из них в панике начали покидать свои места и прятаться от нападавших, не сразу поняв задумку авторов.

Ворвавшиеся также «открывали огонь», чем вызвали панику среди зрителей. Позже стало очевидно, что происходящее на их глазах — розыгрыш. Зрители осознали, что стали свидетелями постановки, после того, как захватчики подняли «раненого» с пола, сделали с ним селфи и удалились. Со стороны зрителей последовали бурные аплодисменты. Гости высоко оценили шутку.

Тем не менее украинское издание «Страна.ua» связывает инсценировку с обысками у собственника телеканала, которые ранее провели правоохранители.

«С ума посходили!» — так охарактеризовала эфир украинских коллег российская журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале, передает издание «Царьград».

Пятый канал также опубликовал видео постановки.

Напомним, ранее на официальном сайте президента Украины была размещена петиция с просьбой к главе государства Владимиру Зеленскому вернуть лицензию телеканалу «112 Украина» после решения Нацсовета. Сотрудники «112» и многие их коллеги утверждают, что речь идет о политическом преследовании. Телекомпания часто дает слово спикерам, критикующим власть и выступающим за реализацию минских договоренностей, которые Украина игнорирует с момента подписания документа.