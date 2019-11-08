Эксперт назвал действия США в Сирии «форменным бандитизмом»

Москва, 8 ноября. Востоковед Андрей Онтиков заявил, что США, ворующие сирийскую нефть вместе с курдскими бандитами, не думают о местном населении.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что вся нефть, добываемая в контролируемых американскими военными районах Сирии, якобы идет на благо «местных общин». Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Белый дом не давал никаких указаний по использованию сирийских нефтяных полей.

Как отметил Онтиков, подобные заявления не должны никого вводить в заблуждение, поскольку делаются с единственной целью — оправдать незаконное пребывание США в Сирии.

«Американцы сейчас судорожно пытаются хоть каким-нибудь образом легитимировать свое присутствие на нефтегазовых месторождениях в Сирии. Текущий посыл США прост: якобы они занимаются не разграблением нефтяных богатств, а лишь обеспечивают ими самих сирийцев», — приводит слова эксперта «ПолитРоссия».

Востоковед напомнил, что сообщение Госдепа противоречит сделанным ранее заявлениями главы Белого дома Дональда Трампа, который не исключал, что разработкой сирийских нефтяных месторождений займется американская компания. Стоит упомянуть и слова руководителя Пентагона Марка Эспера, согласно которым войска Соединенных Штатов и впредь намерены контролировать нефтяные поля, не допуская туда ни Россию, ни самих сирийцев.

«Есть конкретные заявления Минобороны РФ, есть снимки с воздуха, представлены конкретные цифры, наглядно показывающие, сколько на контрабанде нефти зарабатывают те или иные структуры США и подконтрольные им курды и террористы. Тут нет вообще никаких темных пятен, все лежит на поверхности», — заявил Онтиков.

По его словам, нефть, принадлежащую Сирийской Арабской Республике, выкачивают курдские вооруженные формирования, которые лишь Вашингтон называет «местными властями».

«Мы же понимаем, что это наглая ложь. Поддерживаю заявление Минобороны РФ о том, что действия американцев — форменный бандитизм», — резюмировал эксперт.

Соединенные Штаты заняли нефтяные поля в Сирии под предлогом борьбы с ИГ1, но фактически занимаются там незаконной добычей нефти рука об руку с террористами, вывозя ее за пределы Сирийской Арабской Республики. По данным Минобороны РФ, доход американских дельцов от нелегальной добычи ресурсов может составлять не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.

1 Организация запрещена на территории РФ.