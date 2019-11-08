Миллениалам предрекли бедность и раннюю смерть

Москва, 8 ноября. Федерация независимых американских страховщиков обнародовала результаты исследований, предрекающие нищету и раннюю смерть поколению родившихся в 1981-1996 годах.

Как утверждают авторы исследования, представители поколения миллениалов теряют здоровье быстрее по сравнению с теми, кто относится к «поколению Х» (родившиеся в 1961-1981 годах). Основные проблемы — высокое давление, депрессия, склонность к суициду, высокий уровень холестерина.

«Миллениалы — наиболее образованное поколение, которое когда-либо видел мир, но проблемы со здоровьем могут помешать им добиться успеха», — говорится в опубликованном ассоциацией американских страховщиков докладе.

Слабое здоровье миллениалов приводит к увеличению расходов на здравоохранение. Их лечение, по оценкам экспертов, будет стоить на треть больше, чем лечение «поколения Х» в таком же возрасте.

Болезненные дети конца XX века, которые должны в ближайшие годы составить костяк экономики, не смогут работать с высокой эффективностью. В США их медицинское обслуживание будет обходиться примерно в 4,5 тысячи долларов в год на душу населения. Из-за проблем со здоровьем многие из миллениалов и вовсе могут остаться без работы, утверждают специалисты.

Эксперты пока не видят эффективного решения выявленной проблемы, но просят обратить на нее пристальное внимание и делать долгосрочные экономические прогнозы, исходя из особенностей поколения, родившегося в 1981-1996 годах.