Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Двигатель готовящегося к вылету самолета загорелся в аэропорту Хабаровска

54
0 Оставить комментарий

Двигатель готовящегося к вылету самолета загорелся в аэропорту Хабаровска

Хабаровск, 8 ноября. Двигатель пассажирского самолета Embraer, выполнявшего рейс в Магадан, загорелся в аэропорту Хабаровска.

Инцидент произошел в тот момент, когда пассажирский лайнер готовился к взлету. В результате пожара никто не пострадал, сообщает транспортная прокуратура.

«Сегодня около 7.45 (00.45 по московскому времени) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск — Магадан воздушного судна Embraer 190 (авиакомпания «Икар») во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

На борту в момент происшествия находились 23 человека, в том числе пять членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы. Пассажиры были отправлены в пункт назначения другим рейсом.

На месте ЧП работает дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов, надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров