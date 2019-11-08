Двигатель готовящегося к вылету самолета загорелся в аэропорту Хабаровска

Хабаровск, 8 ноября. Двигатель пассажирского самолета Embraer, выполнявшего рейс в Магадан, загорелся в аэропорту Хабаровска.

Инцидент произошел в тот момент, когда пассажирский лайнер готовился к взлету. В результате пожара никто не пострадал, сообщает транспортная прокуратура.

«Сегодня около 7.45 (00.45 по московскому времени) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск — Магадан воздушного судна Embraer 190 (авиакомпания «Икар») во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

На борту в момент происшествия находились 23 человека, в том числе пять членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы. Пассажиры были отправлены в пункт назначения другим рейсом.

На месте ЧП работает дальневосточный транспортный прокурор Виталий Каплунов, надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.