США перекладывают ответственность за кражу нефти в Сирии на курдов, уверен политолог

Москва, 8 ноября. Эксперт по геополитике Константин Соколов заявил, что США действуют вопреки интересам правительства Сирии, представляя нелогичные оправдания.

Ранее Госдепартамент США заявил, что на контролируемых американскими войсками сирийских нефтяных месторождениях добычу ведут «местные власти», представленные главарями вооруженных курдских формирований. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что не получало из Белого дома никаких указаний по использованию нефтяных полей Сирии, а разработка скважин производится в интересах и на благо «местных общин».

По мнению Соколова, Вашингтон просто перекладывает ответственность за воровство сирийской нефти на курдов, занимаясь по факту разграблением принадлежащих народу Сирии ресурсов и действуя рука об руку с курдскими бандитами и террористами ИГ1 (запрещена в РФ). Политолог называет подобные попытки США оправдать военное присутствие на сирийской земле нелепыми, поскольку действия Соединенных Штатов имеют явно незаконный характер.

«Это неудачный и неуклюжий выверт их внешней политики. Эти территории не находятся под юрисдикцией США и не им наводить там «справедливость». Они действуют вопреки интересам законного правительства Сирии и оправдываются самым нелогичным образом», — приводит слова эксперта «Слово и дело».

Соколов обращает внимание на то, что Вашингтон выставляет курдских радикалов виновниками воровства сирийской нефти и одновременно называет их «союзниками». Это особенно удивительно, подчеркивает он, в свете того, что США уже предавали курдов, когда выводили свои войска после начала турецкой антитеррористической операции «Источник мира».

«Среди курдских боевиков есть категория, которую много лет подкармливали, и эти люди ничем другим, кроме службы интересам Соединенных Штатов, заниматься не умеют. Они вынуждены следовать этим курсом», — сказал Соколов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, доказывающие, что США занимаются в Сирии нелегальной добычей нефти, которую вывозят за границу. По оценкам экспертов, теневой бизнес позволяет американским дельцам зарабатывать до 30 миллионов долларов в месяц.

1 Организация запрещена на территории РФ.