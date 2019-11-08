Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Нью-Йорк, 8 ноября. Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который поддержало 121 государство.

Соавторами проекта резолюции, представленной Россией в ООН, выступили 23 страны, в числе которых Белоруссия, Китай, Бразилия, Сирия и другие государства. Документ состоит из 66 пунктов и содержит призывы «ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе, если того требуют обстоятельства, законодательно».

Авторы резолюции выражают обеспокоенность проявлениями героизации нацистского движения, неонацизма и оправдания военных преступников. Речь идет о сооружении памятников и мемориалов, публичных маршах и демонстрациях, а также попытках объявить нацистов и их пособников участниками национально-освободительных движений.

В документе указывается на участившиеся факты осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны. Обращается внимание и на все более широкое использование информационных технологий для вовлечения подростков в неонацистские группы, пропаганды идеологии ненависти, вербовки новых членов.

Страны-инициаторы рекомендуют принять надлежащие меры, в том числе в области законодательства и в сфере образования, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений, совершенных на почве нацистской идеологии.

Как пишут «Известия», 121 государство поддержало резолюцию, 55 стран воздержались от участия в голосовании, а США и Украина выступили против ее принятия.