В США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Вашингтон, 8 ноября. Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил об отставании США от России в разработке гиперзвукового оружия.

По словам Карвера, из-за развития в РФ технологий создания гиперзвуковых вооружений возникла «асимметрия в боевых возможностях» России и США.

«США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, но мы не нацеливались на применение этих технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, превратили эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться», — отметил он.

Представитель Пентагона назвал развертывание гиперзвукового оружия наивысшим техническим приоритетом Соединенных Штатов.

«Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий», — заявил Карвер.

На сегодняшний день Россия является единственной страной в мире, официально сообщившей, что обладает гиперзвуковым оружием. В феврале российский лидер Владимир Путин объявил о запуске серийного производства ракетного комплекса стратегического назначения с боевым блоком «Авангард» и об успешно проведенных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Путин подчеркнул, что гиперзвуковое оружие разрабатывается в РФ с целью гарантировать безопасность страны с учетом растущих внешних угроз. Президент отметил, что оборонный потенциал России будет наращиваться и в дальнейшем, но не станет поводом «кому-то угрожать».

«Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения», — заявил глава государства.

США активизировали работы по созданию гиперзвукового оружия в прошлом году, начав разрабатывать ракету класса «воздух — земля». Параллельно Соединенные Штаты создают гиперзвуковую ракету дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. По оценкам экспертов, эти работы обойдутся бюджету США в полтора миллиарда долларов.