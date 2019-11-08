ФАН публикует видео момента взрыва на нефтебазе в Новороссийске

Новороссийск, 8 ноября. Серьезный пожар произошел на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске, шесть человек госпитализированы с сильными ожогами.

По предварительным данным, хлопок произошел в тот момент, когда рядом с одним из резервуаров на нефтебазе проводились сварочные работы. По невыясненным пока причинам нефтепродукты воспламенились, пожар охватил площадь в 200 квадратных метров.

В результате пострадали шесть работников предприятия, их госпитализировали с сильными ожогами. Состояние пациентов оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Возгорание было потушено в результате пенной атаки. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, устанавливая причины случившегося.