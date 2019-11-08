Сирийская оппозиция не стала подписывать документ о борьбе с терроризмом

Дамаск, 8 ноября. Делегация правительства Сирии на заседании малой группы Конституционного комитета представила документ, в котором заявляется о необходимости борьбы с терроризмом. Делегация оппозиции отказалась поддержать данный документ

«Делегация от Дамаска представила неофициальный документ в ходе сегодняшнего заседания, подчеркивающий важность наличия темы борьбы с терроризмом в любых идеях, гласящих о конституционной реформе… однако делегация другой стороны отказалась принять этот документ», — сообщил источник РИА Новости, близкий к правительственной делегации.

Источник также добавил, что делегация оппозиции пытается вернуться к переговорам в «женевском» формате, игнорируя тот факт, что конституционный комитет основывается на результатах работы площадки в Сочи.

Работа Конституционного комитета Сирии началась 30 октября в Женеве. В него входят по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества, передавала «Газета.ру».

Решение о создании комитета было принято в январе 2018 года, когда в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога с участием бывшего спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры. Комитет должен был заработать уже в январе 2019 года — однако запуск совещательного органа из 150 человек сильно затянулся. В частности, США неоднократно пытались сорвать процесс его формирования — однако даже после завершения работы все равно остались недовольные.

Президент Сирии Башар Асад ранее заявил, что Конституционный комитет Сирии удалось сформировать окончательно лишь благодаря координации САР, России и Ирана, несмотря на препятствия поддерживающих терроризм стран.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ, Турция и Иран проделали большую работу для запуска Конституционного комитета Сирии. По его словам, работа комитета будет способствовать политическому урегулированию сирийского кризиса.