Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

Дамаск, 8 ноября. Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирования в районе сирийско-турецкой границы.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, военная полиция РФ продолжает патрулирование на севере Сирийской Арабской Республики. С воздуха поддержку оказывает армейская авиация.

«Седьмого ноября военной полицией было продолжено патрулирование по маршруту Айн-Исса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес, населенный пункт Айн-Исса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада», — рассказал Боренков.

Он заявил также, что за последние сутки боевики обстреляли населенные пункты в Сирии, в результате пострадали мирные жители. Вечером 6 ноября террористы, нарушив режим прекращения огня, открыли огонь по жилым кварталам Алеппо. Один человек погиб, еще один был ранен. Реактивный снаряд упал в районе мечети Ас-Сиддик, причинив повреждения зданию.

«Обстрел производился из района Лерамун, находящегося под контролем незаконных вооруженных формирований», — отметил генерал-майор.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов стал ввод российской военной полиции и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны турецкой антитеррористической операции «Источник мира».