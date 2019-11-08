Звезда Comedy Club возмутился из-за «толп фашистов» на улицах Киева

Москва, 8 ноября. Звезда шоу Comedy Club, украинский актер Андрей Молочный на своей странице в Instagram выразил негодование из-за «толп фашистов» на улицах Киева.

Молочный вспомнил о дате освобождения Киева 6 ноября 1943 года от фашистов и провел параллели с ситуацией на современной Украине.

По словам актера, еще пять лет назад он не мог предположить, «что по Киеву толпами будут ходить фашисты», что на Украине «будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны», сносить памятники Жукову и Ватутину, оскорблять ветеранов.

«Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас, перечитывая написанное, я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы… Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце», — пишет актер.

Молочный выразил надежду, что «как и семьдесят шесть лет назад, Киев будет очищен от фашистской нечисти».

Отметим, опасения по поводу роста националистических настроений на Украине высказывали ранее как российские, так и украинские политики. К примеру, в конце октября депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что в стране вновь существует угроза возвращения фашизма.

Он возмутился теми фактами, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук «открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм», в стране сносятся памятники героям-освободителям и открывают тем, «которые убивали сотни тысяч мирных жителей».

Комментируя заявление Рабиновича, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что разделяет его позицию, предавал RT. По его мнению, люди не знают границ между национализмом и фашизмом. Парламентарий также выразил надежду на то, что «здоровые силы Украины» дадут ответ попыткам возродить фашизм.