Клинцевич отреагировал на слова Макрона про «смерть мозга» НАТО

Москва, 8 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» НАТО.

Ранее Макрон сказал, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». По словам президента Франции, прокомментировавшего таким образом отношения между Турцией и США, Вашингтон все больше отворачивается от Европы.

Он отметил, что странам европейского континента пришло время «проснуться» и начать наращивать собственную мощь, поскольку сегодня они «находятся на краю пропасти». В обратном случае, подчеркнул Макрон, Европа в будущем не сможет контролировать свою дальнейшую судьбу.

По словам Клинцевича, французский лидер лишь сделал очевидным для всех свершившийся факт.

«Смерть мозга», которую, как выразился Макрон, переживает НАТО (на самом деле смерть мозга еще никому не удавалось пережить), — объективный процесс, обусловленный новыми реалиями мира в XXI веке. Сегодня деление стран на правые и неправые, что и привело к появлению НАТО, представляется совершенно диким. Я не считаю, что противоречия между Турцией и США, на которые ссылается президент Франции, обосновывая свое заявление, стали какой-то сменой вех. Они лишь диагностировали «смерть мозга» альянса, сделав ее очевидной для всех», — заявил сенатор.

Клинцевич отметил, что принципиально важно извлечь уроки из этого «медицинского факта».

«Противостояние по крайне мере на европейском континенте должно не обрести какие-то новые формы, а вообще сойти на нет. Для этого, как мне представляется, есть все предпосылки», — резюмировал он.

Как сообщает RT, Макрон назвал ключевыми задачами для Европы обретение автономности в сфере безопасности и возобновление стратегического диалога с Москвой.