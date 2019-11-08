США подставляют своих союзников курдов ради добычи нефти в Сирии

Москва, 8 ноября. Военный эксперт Сергей Хатылев подчеркивает необходимость пресечь кражу Соединенными Штатами сирийской нефти в регионах, оккупированных курдскими бандформированиями.

Ранее американский президент Дональд Трамп признался, что США находятся в Сирии, потому что им нужна сирийская нефть. В Госдепартаменте позднее уточнили, что порядка 90% добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, оккупированном курдскими бандформированиями, которые поддерживает Вашингтон.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев выразил мнение, что США «выведут» свои войска из Сирии, «когда рак на горе свистнет».

«Время бесплатного воровства сирийской нефти закончилось! Нужно сделать так, чтобы их действия считались провокацией и нарушением договоренностей, которые будут серьезно решаться вплоть до применения оружия со стороны сирийских вооруженных сил», — заявил военный эксперт в интервью «ПолитЭксперту».

Хатылев обращает внимание на то, что курдские боевики являются американской «разменной монетой». США подставляют радикалов, которые пытаются решить свои вопросы.

Эксперт подчеркивает, что сирийский кризис можно решить только политическими методами. Для этого необходимо прекратить произвол США и кражу достояния сирийского народа. Хатылев не исключает силового метода решения проблемы.

«Есть государственное образование Сирии, это ее недра, это ее запасы, и она должна определять отношения с другими игроками либо договорами, либо еще как-то», — утверждает экс-начальник зенитно-ракетных войск.

По мнению эксперта, российская сторона «должна через все свои институты объяснять американцам, что так продолжаться не может и сирийские вооруженные силы в любом случае имеют право спланировать операцию и провести ее».

Напомним, Минобороны РФ опубликовало ранее снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора, передавала «Газета.ру». При этом под контролем проамериканских курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля Сирии: Аль-Омар, Аль-Танак и другие. Напомним, курдские террористы оккупировали территории Сирии на восточном берегу Евфрата под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 в 2017 году.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов ранее обратил внимание на то, что нефть стала лишь частью экспансивной политики США на Ближнем Востоке. Вашингтон хочет не только выкачать всю нефть из недр Сирийской Арабской Республики (САР), но и ослабить Иран, а также свергнуть избранное сирийцами правительство, дружественное Тегерану.

Кроме того, Соединенные Штаты стремятся разделить Сирию, поддерживая сепаратистский настрой курдских террористов, и выступить против Турции, создающей зону безопасности на северо-востоке САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.