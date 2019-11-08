Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском

Донецк, 8 ноября. Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили об обстреле украинскими силовиками участка разведения сил в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.

Ранее глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского 8 ноября. В четверг в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) представители ДНР сообщили об обстреле, произведенном с украинской стороны.

«Сегодня в 19.25 украинская армия обстреляла из стрелкового оружия село Петровское», — говорится в сообщении.

На 8 ноября была запланирована видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что Народная милиция Донецкой Народной Республики готова возобновить отвод сил в субботу, если эту дату подтвердят другие участники группы, но позже видеоконференция была отменена.

29 октября в Минске прошло очередное заседание контактной группы, на котором была определена, но не названа дата разведения сил в районе Петровского. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс может начаться 4 ноября, но украинские силовики отказались это сделать, сославшись на нарушение семидневного режима прекращения огня. После этого ДНР предложила провести внеочередное заседание группы в формате видеоконференции для определения новой даты разведения войск.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность поддерживаемого националистами правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Жертвами братоубийственного конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.

Ранее «Газета.ру» привела слова главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который заявил, что объяснения Киевом причин срыва разведения сил в Петровском являются отговоркой.