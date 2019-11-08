Россия окажет поддержку Кубе в условиях санкций США — МИД РФ

Москва, 8 ноября. Москва продолжит оказывать Кубе всестороннюю поддержку в преодолении ограничений из-за санкций США, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В четверг Генассамблея ООН в 28-й раз проголосовала за поддержку резолюции, в которой подчеркивается необходимость снятия американских санкций с Кубы. Документ поддержали 187 голосов, тогда как против выступили только трое: США, Израиль, Бразилия.

В дискуссии участвовали большинство государств-членов с индивидуальными или групповыми заявлениями, осудившие длящееся 57 лет «удушающее эмбарго США против Кубы». Все они призвали немедленно отменить блокаду острова.

«В этих условиях Россия будет неизменно проявлять солидарность с братским народом Кубы в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, продолжая широкое экономическое и гуманитарное сотрудничество и оказание содействия в развитии Острова свободы», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, летом власти Соединенных Штатов ужесточили санкции против Кубы — запретили групповые поездки и экспорт автомобилей и самолетов. В частности, были запрещены так называемые групповые образовательные поездки. Кроме того, пассажирские автомобили, частные и корпоративные самолеты будут исключены из списка товаров, по которым выдавались лицензии на экспорт. Компании по-прежнему смогут обращаться к американскому руководству за лицензиями, однако будет действовать презумпция отказа в них.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что совокупный ущерб, нанесенный Кубе санкциями США, превысил 922 миллиарда долларов.