Очевидцы рассказали, из-за чего началась драка с участием фанатов ЦСКА в Будапеште

Будапешт, 8 ноября. СМИ вечером в четверг сообщили о массовой драке в Будапеште с участием болельщиков ЦСКА, местных жителей и полиции. Как рассказали Федеральному агентству новостей очевидцы, инициаторами потасовки стали фанаты венгерской команды «Ференцварош».

Ранее сообщалось, что перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским «Ференцварош» произошла потасовка российских и венгерских болельщиков. По данным посольства РФ, в потасовку также оказались вовлечены полицейские. В итоге несколько россиян были задержаны венгерской полицией.

Как рассказал ФАН очевидец событий, конфликт разгорелся по дороге на стадион, за пару километров.

«Фанаты «Ференцвароша» кинули в болельщиков несколько бутылок, что-то кричали, пытались прорваться к ним. Вмешалась конная полиция, которая окружила болельщиков и стала оттеснять. Практически сразу пришло несколько отрядов пешей полиции. Вообще по ощущениям полиции было очень много», — сообщил он.

На этом дело не закончилось: непосредственно при проходе на гостевой сектор стадиона произошел еще один инцидент.

«Два — три десятка фанатов попытались прорваться к российским болельщикам. Стюарды справились самостоятельно, но затем появилась полиция и все оцепила — болельщиков долго не пропускали на стадион, потом стали пропускать по наличию паспортов. Не всех запустили к началу матча, суммарно российских болельщиков водили вокруг стадиона порядка двух часов. На секторе уже к тому моменту были представители ЦСКА, которые координировали безопасность болельщиков», — рассказал очевидец.

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

Из разговора болельщиков на стадионе стало известно о еще нескольких локальных конфликтах между фанатами. Полиция задерживала как российских, так и венгерских участников потасовок.

Болельщики ЦСКА добавили, что на стадионе венгерский фан-сектор долго скандировал «Русские домой». Также там был вывешен баннер, посвященный венгерскому восстанию 1956 года, в ходе которого погибли советские солдаты. Не исключено, что из-за политической подоплеки оскорблений могут последовать санкции со стороны УЕФА в отношении венгерского клуба.

Согласно сообщению полиции Будапешта, в столкновениях болельщиков никто не пострадал.

Отметим, встреча группы H, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 0:0. В первом матче в Москве ЦСКА уступил «Ференцварошу» — 0:1.

ЦСКА, набрав после четырех туров один балл, в следующем матче примет болгарский «Лудогорец» 28 ноября, а «Ференцварош» дома в этот же день сыграет с испанским «Эспаньолом».