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Зеленский подписал указ о назначении «главы СБУ по Крыму»

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Зеленский подписал указ о назначении «главы СБУ по Крыму»

Киев, 8 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Нетужилова «начальником управления Службы безопасности Украины по Крыму».

Документ, подписанный Зеленским, опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым», — говорится в указе.

Как пишет RT, в июне с этой должности был уволен Александр Шмитько.

Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам всенародного референдума, проведенного в 2014 году. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова на фоне прихода к власти в Киеве поддерживаемого националистами правительства высказалось за воссоединение с Россией.

Зеленский подписал указ о назначении «главы СБУ по Крыму»

Украина продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно указывала, что воссоединение региона с РФ произошло в результате свободного волеизъявления его жителей, в полном соответствии с уставом ООН и международным законодательством. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что стала известна стоимость железнодорожных билетов на именные поезда Таврия, которые будут курсировать по маршрутам Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.   

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Источник: RT
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