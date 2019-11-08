Зеленский подписал указ о назначении «главы СБУ по Крыму»

Киев, 8 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Нетужилова «начальником управления Службы безопасности Украины по Крыму».

Документ, подписанный Зеленским, опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым», — говорится в указе.

Как пишет RT, в июне с этой должности был уволен Александр Шмитько.

Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам всенародного референдума, проведенного в 2014 году. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова на фоне прихода к власти в Киеве поддерживаемого националистами правительства высказалось за воссоединение с Россией.

Украина продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно указывала, что воссоединение региона с РФ произошло в результате свободного волеизъявления его жителей, в полном соответствии с уставом ООН и международным законодательством. Российский лидер Владимир Путин назвал вопрос принадлежности Крыма «закрытым окончательно».

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