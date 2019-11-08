Бундестаг отложил принятие закона, касающегося «Северного потока – 2»

Берлин, 8 ноября. В ночь на пятницу в немецком парламенте не смогли договориться насчет принятия закона, регулирующего применение поправок к газовой директиве Европейского союза в Германии.

Председательствующий объявил об отданных 133 голосах, тогда как необходимо 355 голосов для принятия решения.

«Созываю новое заседание на пятницу, 8 ноября, в 9.00. Заседание закрыто», — заключил он, не уточнив, когда парламент вновь вернется к рассмотрению вопроса.

В подобных случаях созывается следующее заседания для повторного рассмотрения вопроса, но сейчас повестка дня заседания в пятницу не включает рассмотрение законопроекта о применении поправок к газовой директиве.

Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС. Эти правила будут распространяться на завершающую часть трубопровода «Северный поток — 2».

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что немецкие политики хотят защитить проект строительства газопровода «Северный поток — 2» от американских санкций и ограничений, наложенных измененной Газовой директивой Евросоюза.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Обе ветки трубопровода должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительно начнутся с января 2020 года.