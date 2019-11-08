Макрон описал возможные сценарии развития России

Париж, 8 ноября. У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Один из сценариев, по словам главы государства, предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой.

В интервью журналу The Economist первым сценарием Макрон назвал возможность России восстановить статус супердержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Однако, по мнению главы Елисейского дворца, сделать это будет сложно из-за недостатка экономической мощи и численности населения.

Еще одним сценарием развития для России Макрон назвал «евразийскую модель». В данном случае сложности могут возникнуть из-за того, что в этом регионе уже есть доминирующая страна — КНР.

Последний вариант предусматривает нахождение новой сбалансированной модели отношений с Европой. Глава Франции обратил внимание на то, что сегодня РФ воспринимает Евросоюз как вассала США. Это происходит по причине того, что Североатлантический альянс приближается к российским границам. Однако, по мнению Макрона, в будущем эта позиция может быть пересмотрена.

Отметим, что большой общественный резонанс вызвало другое заявление Макрона в интервью The Economist: по его словам, НАТО переживает «смерть мозга».

Комментируя его заявление, канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнула, что Макрон выбрал резкие слова, и она не разделяет его точку зрения, передавала «Газета.ру». Глава правительства ФРГ согласилась, что Европа должна брать на себя больше ответственности в вопросах безопасности, но указала, что трансатлантическое партнерство — неотъемлемая часть сотрудничества в рамках альянса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова наоборот считает, что высказывание о «смерти мозга» НАТО абсолютно правдиво и отражает суть ситуации. Захарова вспомнила, что Европа всегда была местом «бесконечных локальных войн» и точкой «экспорта идеологии», и сегодня во многом именно она стала причиной мирового кризиса идентичности и развития.