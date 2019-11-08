Постпред РФ указал ОБСЕ, что целью обстрелов ВСУ являются жители Донбасса

Вена, 8 ноября. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание ОБСЕ на то, что мирные жители Донбасса остаются целью обстрелов со стороны украинских боевиков.

Лукашевич отметил, что гражданская война на Украине продолжает сопровождаться жертвами среди мирных жителей. По данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, с момента объявления 21 июля этого года «хлебного перемирия» в результате обстрелов районов Донбасса были ранены не менее 16 человек. По другую сторону линии соприкосновения за тот же период ранения получили трое.

«Разница более чем в пять раз демонстрирует, что мирные жители продолжают оставаться одной из целей украинских силовиков. Настаиваем на необходимости скорейшей публикации обобщенных данных мониторинговой комиссии о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры. Тематический доклад на эту тему давно востребован», — приводит ТАСС слова постпреда РФ.

С начала 2019 года СММ ОБСЕ подтвердила гибель 16 и ранение почти 100 человек среди мирных жителей Донбасса.

По словам Лукашевича, благожелательное отношение к агрессивному национализму на Украине может негативно отразиться на общеевропейской безопасности. Он сообщил, что действия украинских националистов препятствует деэскалации братоубийственного конфликта в Донбассе и сглаживанию противоречий на остальной территории страны, где радикалы не оставляют попыток насадить свои ценности гражданам Украины.

Постпред призвал профильные структуры ОБСЕ уделять особое внимание этой теме и заявил об ожидании от СММ публикации доклада о проявлениях на Украине национализма, неонацизма и ксенофобии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что уроженец Украины юморист Андрей Молочный заявил, что марши фашистов на его родине кажутся ему «кошмарным сном».