Зеленский рассказал, как президентство превращает его «из человека в организм»

Киев, 8 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, как тяжело ему приходится на его должности. По словам главы государства, в конце дня чувствует себя «не человеком, а организмом».

По словам Зленеского, президентство — «очень сложная профессия», которая «отнимает все силы, время и иногда желание».

«Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи», — заявил он в видеоролике, опубликованном на его странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что отказываться от своих обязательств не собирается.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре, набрав более 70% голосов избирателей. Он вступил в должность главы государства в мае этого года.

В конце октября глава его офиса Андрей Богдан рассказал, что президент Украины устает от напряженного графика и негатива, который выливается на него, в том числе, с использованием СМИ. По словам чиновника, он советовал Зеленскому меньше читать социальные сети, поскольку «общество не так осознает те или иные наши действия». Богдан признался, что лидер Украины «действительно измучен». Еще одной причиной усталости украинского лидера являются высокие темпы работы, отметил Богдан.

Незадолго до этого актер Евгений Кошевой, друг и бывший коллега Зеленского по студии «Квартал 95», обратил внимание на изменения, которые произошли с ним за время, проведенное на посту главы государства. В частности, он указал на «усталость» президента, передавала «Газета.ру».