Находящийся в ДНР обозреватель ФАН оценил вероятность разведения сил в Петровском 8 ноября

Разведение живой силы, техники и вооружений в селе Петровское Донецкой народной республики, запланированное на 9 ноября, скорее всего не состоится. Такое мнение высказала обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева, в данный момент находящаяся в столице ДНР, городе-герое Донецке.

«Сегодня, 7 ноября я несколько часов провела в окрестностях развалин Донецкого аэропорта. Украинская сторона время времени принималась, судя по звукам, провоцировать ополченцев. И применяется отнюдь не стрелковое оружие, а минометы и гранатометы! Около 17.30 был прилет неподалеку от мечети на Октябрьском районе, мы находились относительно недалеко и хорошо все слышали. Сейчас, незадолго до полуночи, мощные прилеты чего-то тяжелого были слышны в центре Донецка, предположительно – на северо-западе», — рассказала она, отметив, что обычно в том месте, где она сейчас находится, боевые действия не слышно, что свидетельствует о заметном усилении на фронте.

По мнению Макеевой, Киев, видимо, изобразит попытку разведения 8 ноября.

«Они уже заявили об этом. Собрались привезти журналистов. Скорее всего, в итоге обвинят они в срыве разведения ДНР. Не забывая, как водится, постреливать по всей линии соприкосновения», — полагает обозреватель ФАН.

Что же касается 9 ноября, то украинская сторона, считает Макеева, традиционно проигнорирует запуск белой ракеты представителями ДНР.

«Необходимо понимать – если бы Киев на самом деле хотел остановить войну, это было бы сделано. Но они сначала сделали все, чтобы война началась, не желая слышать здравые, законные требования дончан, а теперь – делают все, чтобы война продолжалась», — констатировала Макеева.

Напомним, вечером 7 ноября глава украинского генштаба Руслан Хомчак заявил о том, что ВСУ готовы начать разведение сил в районе Петровского 8 ноября.

«Семь дней тишины вчера как раз прошло, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять дальше те требования, которые есть по разведению», — сообщил он на брифинге в Золотом-4.

Вместе с тем представители ДНР заявили о необходимости начать процесс разведения сил в Петровском 9 ноября.

Напомним, что 4 ноября представители ДНР в присутствии журналистов и миссии ОБСЕ запустили в Петровском ракету, являющуюся сигналом к началу разведения, однако украинская сторона просаботировала начало отвода живой силы, техники и вооружений.

Все последние дни ВСУ продолжают провокации по всей линии соприкосновения. В частности – в Петровском. Так, 7 ноября украинские боевики потеряли пятерых человек в результате неудавшейся провокации. Попытка выстрелить в сторону Петровского миной калибром 120 мм из миномета «Молот» производства Украины привела к взрыву на месте и гибели двух военных и ранению еще троих.

Те, кто стоит за произошедшим, были уверены, что смогут спровоцировать защитников ДНР на «ответку» и заранее привезли западных журналистов.