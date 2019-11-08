Трех участников беспорядков 27 июля в Москве обвинили в групповом нападении на омоновца

Москва, 8 ноября. Трем участникам незаконной акции 27 июля в Москве — Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных — предъявлено обвинение в групповом нападении на сотрудника ОМОНа.

Как сообщает Telegram-канал RT на русском со ссылкой на представителя Мещанского суда Москвы, «уголовное дело уже поступило и будет рассматриваться судьей Ириной Акуловой».

Дата заседания суда пока не назначена.

16 октября фигурантам «московского дела» были избраны меры пресечения: Мартинцова, Лесных, Владимира Емельянова и Андрея Баршая суд поставилвзять под стражу, а Мыльникова отправили под домашний арест. Всем им инкриминирована часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). По данной статье им грозит пять лет заключения.

По данным Следственного комитета РФ, передавала «Газета.ру», на улице Рождественка Мыльников вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым якобы действовали группой: напали на росгвардейца, повалили на тротуар и нанесли ему удары ногами.

Отметим, что ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.