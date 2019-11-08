Политолог раскрыл, как США пытаются при помощи вбросов сохранить свое влияние в Сирии

Москва, 8 ноября. Политолог Юрий Самонкин назвал заявление Вашингтона о том, что глава Сирии Башар Асад якобы вставляет палки в колеса работе Конституционного комитета вбросом. По мнению эксперта, таким образом США ведут информационную войну для закрепления своих сил в Сирии.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что без России Конституционный комитет в Сирии не был бы создан. Однако при этом он добавил, что Асад якобы не хочет, чтобы комитет работал в полную силу и максимально влиял на политику страны.

В интервью «ПолитЭксперту» эксперт и участник ООН, член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин выразил уверенность в том, что США полностью потерпели поражение на сирийском направлении.

«Но, чтобы хоть как-то закрепиться в Сирии, они используют методы информационных вбросов о своих якобы политических и военных успехах. Речь идет о ликвидации «террориста №1» аль-Багдади, приватизации нефти курдскими террористами и последнее – что якобы президент Сирии не выполняет конституционную реформу», - заявил он.

Самонкин напомнил, что глава САР неоднократно заявлял о том, что конституционные реформы урегулирования сирийского кризиса необходимы и будут проходить в стране.

«Сейчас американцы выбрали новую стратегию информационной войны против Дамаска и распространяют слухи о якобы лживости политики президента Башара Асада», — подчеркнул Самонкин.

Отметим, 31 октября Асад заявил, что власти Сирии одобрят любое решение, принятое по итогам заседаний Конституционного комитета. Он отметил, что, несмотря на все преграды, сформировать комитет все же удалось.

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп признался, что США находятся в Сирии, потому что им нужна сирийская нефть. В свою очередь Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов», передавала «Газета.ру».

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.