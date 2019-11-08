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Стали известны подробности беспорядков с участием фанатов ЦСКА в Венгрии

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Стали известны подробности беспорядков с участием фанатов ЦСКА в Венгрии

Москва, 7 ноября. В российском посольстве в Венгрии сообщили о серьезных столкновениях российских болельщиков с полицией и с местными жителями это страны перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом «Ференцварош». Тем временем источник Федерального агентства новостей в министерстве иностранных дел РФ сообщил, что информация о случившемся сильно преувеличена.

Как стало известно, беспорядкам предшествовал утренний конфликт, во время которого россияне поругались с таксистом, в результате чего были задержаны полицией, а впоследствии отпущены в тот же день. Информация СМИ о произошедших «массовых» беспорядков сильно приувеличена, рассказал ФАН источник в МИД РФ. В настоящее время по локальным, а не массовым беспорядкам, были задержаны 5 человек. Троих уже отпустили. Еще двоих выпустят до утра.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Венгрии Тиграна Гарибяна сообщил о задержании ряда российских граждан — фанатов ЦСКА — после столкновений с венгерской полицией.

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