Фанаты ЦСКА задержаны в Будапеште после столкновений с полицией

Будапешт, 7 ноября. После драки российских болельщиков с местными жителями и полицией в Будапеште перед началом матча Лиги Европы несколько россиян были задержаны, сообщает пресс-служба российского посольства в Венгрии.

В четверг состоялась потасовка российских и венгерских болельщиков перед матчем между московским ЦСКА и венгерским «Ференцварош». По данным посольства РФ, в потасовку также оказались вовлечены полицейские. В итоге несколько россиян были задержаны венгерской полицией, «которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России».

«Консотдел посольства работает над скорейшим освобождением задержанных», — заверили в дипмиссии.